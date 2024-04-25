Erciş'te kenger bitkisine yoğun ilgi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde baharın gelişi ile beraber dağlarda doğal olarak yetişen kenger bitkisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erciş ilçesinde baharla birlikte bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger bitkisi yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık iki ay boyunca bulunabilen ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger bitkisi, çoğu dar gelirli ailenin de geçim kaynağı oldu. Bölgede genellikle yöresel yemeklerde kullanılan kenger bitkisini toplamaya gelen Metin Kılıç, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte dağlarımızda doğal ortamlarda yetişen kenger bitkisini toplamaya geliyoruz. Kenger bitkisini toplayarak yemeğini ve turşusunu yapıp yiyoruz. İnsanların buraya gelip bu güzellikleri görüp ve bu bitkiyle tanışmasını isteriz" dedi.