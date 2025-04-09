Erciş'te fındık büyüklüğünde dolu yağdı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

Gündüz saatlerinde ara ara etkili olan yağmur bir anda yerini doluya bıraktı. Kısa süreliğine fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkilerken, yerler bir anda dolu birikintisi oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerine girerek korunmaya çalıştı.