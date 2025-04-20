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Erciş'te Filistin Soykırımına Dikkat Çeken Yürüyüş Düzenlendi

Erciş'te Filistin Soykırımına Dikkat Çeken Yürüyüş Düzenlendi
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Erciş'te Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekildi. 'Gazze ölüyor, Dünya uyuyor' sloganıyla başlayan etkinlikte, gökyüzüne Filistin bayrağının renklerinden balonlar bırakıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde Sivil İnisiyatifi Platformu öncülüğünde, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapılıp; gökyüzüne aralarında Filistin bayrağının renklerinin de yer aldığı balonlar bırakıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve uygulanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla Erciş'te Sivil Toplum Platformu öncülüğünde basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi. 'Gazze ölüyor, Dünya uyuyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Filistin'de yaşananlara tepkilerini ifade etti. Erciş Kaymakamlık binası önünde başlayan yürüyüş öncesi, ilçe müftüsü Abdullah Boran Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.

Sivil İnisiyatif Platformu adına açıklama yapan Miraç Sarı, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "İslam dünyasının bugün karşı karşıya kaldığı en büyük saldırılardan biri, Gazze'de yaşanan Siyonist işgaldir. Bu işgal ve saldırılar yalnızca Gazze'yi, ya da Filistin'i değil, hedeflediği boyut ve stratejik niyet itibariyle tüm İslam beldelerini ve ümmetin geleceğini hedef almaktadır. Bu nedenle, Filistin davasına sahip çıkmak, Mescid-i Aksa'yı savunmak, sadece siyasi bir duruş değil, imani, insani ve ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

Basın açıklamasının ardından yürüyüş yapan grup; aralarında Filistin bayrağı renklerinin de bulunduğu onlarca balonu gökyüzüne saldı. Yürüyüş, oluşturulan araç konvoyuyla son buldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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