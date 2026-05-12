Haberler

Van'da 300 kadın okuma yazma öğrendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen okuma yazma kurslarına katılan 300 kadın mezuniyet sevinci yaşadı. Kaymakam Murat Karaloğlu, kursların kadınların sosyal hayatlarına katkı sağladığını belirtti.

Van'ın Erciş ilçesinde Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) açılan okuma yazma kurslarına katılan 300 kadın, mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaymakamlığın katkılarıyla açılan okuma yazma kursuna katılan 300 kadın, okuma yazma öğrendi.

Kaymakam Murat Karaloğlu, ADEM konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kadınların mezuniyet sevincine ortak oldu.

Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen kursların verimli geçtiğini belirten Karaloğlu, kursiyerlerin gösterdiği azim ve fedakarlığın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Okuma yazma öğrenmenin avantajlarını anlatan Karaloğlu, "Okuma yazma öğrenen kadınlarımız sosyal ve kültürel hayata daha hızlı adapte olacaklar. Merkezlerimizde okuma yazmanın yanında dikiş, nakış, seramik ve el sanatları gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Kadınlarımız bu kurslarla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de sosyal etkinliklere katılıyor." dedi.

Kursiyerlerden 63 yaşındaki Birgül Çiftçi ise "Okuma yazma öğrendikten sonra günlük yaşamda daha bağımsız hale geldik. Daha önce hastane ve resmi kurumlarda zorlanıyordum. Artık tek başımıza hastaneye gidebiliyor, servislere binebiliyor ve işlerimizi yapabiliyoruz." diye konuştu.

Kurs sayesinde okuma yazma öğrendiğini anlatan 36 yaşındaki Songül Baş da "Çocuklarımla birlikte çalışıyordum ama okuma yazmam yeterli değildi. Hocamız sayesinde bu yıl büyük ilerleme kaydettim. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi
Gelirse şampiyon yapar! İşte Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği gibi açıklayacağı golcü

Çuvalla para verip alacağı golcü ortaya çıktı

Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar