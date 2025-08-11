Erciş'in Yeni Emniyet Müdürü İsmail Canpolat Görevine Başladı

Van'ın Erciş ilçesine atanan Emniyet Müdürü İsmail Canpolat, görevine başladı. Canpolat, halkın huzur ve güvenliği için çalışacaklarını belirtti.

Polis Akademisinden mezun olduktan sonra farklı illerde görev yapan Canpolat, ilçeye geldi.

Görevine başlayan Canpolat, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışacaklarını söyledi.

Canpolat, "Erciş'te halkımızın huzur ve mutluluğu için teşkilat olarak en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
