Erbil semalarında İran'a ait füzeler böyle düşürüldü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonuna karşılık veren Tahran yönetimi, bölge genelinde saldırı başlatırken Erbil’deki ABD Konsolosluğu hava savunma sistemleri kente yönelen füzeleri havada imha etti.

  • ABD Konsolosluğu'na ait hava savunma sistemleri, Erbil'deki ABD Konsolosluğu çevresine yönelen bir füzeyi havada imha etti.
  • Patlama sesi Erbil kentinde geniş bir alandan duyuldu.
  • Yetkililere göre füzeler can veya mal kaybına yol açmadı.

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından bölgede tansiyon hızla yükseldi. ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik ortak operasyonuna Tahran yönetimi karşılık verdi. Çatışma dalgası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e kadar uzandı.

ERBİL’DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

ABD ve İsrail’in Tahran dahil çok sayıda İran kentini vurmasının ardından İran, İsrail’e ve ABD’nin Orta Doğu’daki askeri noktalarına yönelik saldırı başlattı. Bu kapsamda Erbil’deki ABD Konsolosluğu çevresinde hareketlilik yaşandı.

Erbil’de konuşlu ABD unsurları, bölgeye yönelen bir füzeyi tespit etti. Rudaw'ın yayınladığı görüntülere göre; ABD Konsolosluğu’na ait hava savunma sistemleri füzeye anında müdahale etti ve hedefi havada imha etti. Patlama sesi kentte geniş bir alandan duyuldu. Yetkililer füzelerin can veya mal kaybına yol açmadığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
