Erbil Havalimanı'nda şiddetli patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Üste yer alan hava savunma sistemleri saldırıları etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından bölgedeki bir otele de hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, yerel medyada, Erbil'de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA'nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurdu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansının görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da dün SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
