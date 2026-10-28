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Erbil'deki Maarif Okulları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı programı düzenledi.

Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Okulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı programı düzenledi.

Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulları'nın konferans salonunda düzenlenen programa Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, ITC Kurucu Genel Başkanı Senan Ağa, Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ali Arıkmert'in yanı sıra öğrenciler, veliler ve Erbil halkı ile Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda öğrenciler şiir okuyup türkü söyledi, sinevizyon gösterimi yapıldı ve tüm katılımcılara yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Selamlama konuşmalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitler minnetle yad edildi.

Erbil Başkonsolosu Topçu, programda yaptığı konuşmada, dünyanın neresinde hangi kökenden ve inançtan olursa olsun öğrencilerin Türkiye'nin milli değerlerini yansıtan, tarihine uygun şekilde, evrensel değerler çerçevesinde eğitim aldıkları Maarif gibi modern kuruluşların Cumhuriyeti ifade ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de etkiye sahip, her yerde barış, istikrar, refah ve bereket için çalışan, bütün Türk dünyasını birleştiren, din kardeşlerinin, soydaşlarının ve akrabalarının ümidi haline gelen bir devlet olduğunu vurgulayan Topçu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu daha da ileri taşımak bizim elimizde. Hepimiz Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyetin ilkeleri ve değerleri çerçevesinde çalışmalıyız. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tarihimizin bütün büyük kahramanlarını, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Bugün Cumhuriyetin 103'üncü yılının kutlandığını ancak 2 bin 200 yılı aşkın devlet geleneğine sahip bir milletin, yönetimi, ülkesi olarak değerlendirildiğinde köklerinin çok derinlere gittiğine işaret eden Topçu, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan gurur duymalıyız. Böylesi büyük bir tarihi mirasa sahip bir devletin fertleri olarak, vatandaşları ve çocukları olarak yarına hazırlanırken aynı bu güzide kurumda olduğu gibi çocuklarımızı ülkemize layık, milletimize layık şekilde yetiştirebilmeliyiz. Cumhuriyetin temel felsefesi, vizyonu da budur."

Kaynak: AA
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