Irak'ın Erbil vilayetindeki ABD Başkonsolosluğu'na kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

Irak'ın Erbil vilayetinde bulunan ABD Başkonsolosluğu'na düzenlenen kamikaze insansız hava aracı saldırısı nedeniyle patlama sesleri duyuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğuna kamikaze İHA ile saldırı düzenlemesinin ardından hava savunma sistemleri (HSS) aktif oldu.

İHA'lar havada etkisiz hale getirildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de HSS'lerin İHA'lara karşılık verdiği ve havada imha ettiği görüldü.

Diğer yandan ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında da kamikaze İHA etkisiz hale getirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok vilayetindeki evine de İHA ile saldırı yapıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.