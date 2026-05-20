Erbil'de Türk Mutfağı Haftası: Lezzetler Tanıtıldı

Güncelleme:
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunca düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde, birbirinden özel Türk lezzetleri tanıtılarak zengin mutfak kültürü katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi, Sağlık Bakanı Saman Berzenci, Ezidi Miri Hazım Tahsin Beg, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil'deki Türk kurumlarının temsilcileri, Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Topçu, uzun aranın ardından yeniden bir kültürel faaliyette bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bölgede yaşanan sıkıntılara rağmen görevlerine devam ettiklerini aktaran Topçu, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sürecinde Başkonsolosluk personelini Türkiye'ye göndermediklerini ve hiçbir işlemi durdurmadıklarını ifade etti.

Dünyada ve bölgede savaş ve çatışmaların sona ermesi temennisinde bulunan Topçu, Türkiye'nin barış, istikrar, güvenlik ve refah için azami çaba gösterdiğini vurguladı.

Topçu, yemeklerin toplumsal mirasın, kültürün ve geleneklerin bir yansıması olduğunu vurgulayarak, bu anlayışla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk Mutfağı Haftası girişiminin başlatıldığını ifade etti.

Geleneksel hale gelen ve beşincisi düzenlenen etkinliğe ilişkin Topçu, faaliyetin bu yıl "Bir Sofrada Miras" sloganıyla dünyanın dört bir yanında gerçekleştirildiğini aktardı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
