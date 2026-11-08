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Erbil'de selde biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, yağış 80 milimetreye ulaştı

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Erbil'de şiddetli yağışların yol açtığı selde biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. Vali Ümid Hoşnav, 30 milimetre beklenen yağışın 80 milimetreye ulaştığını ve bir kepçe operatörünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak'ın Erbil kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde suya kapılan biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte aniden bastıran sağanak sebebiyle şehir merkezindeki çok sayıda evi ve iş yerini su basarken alt geçitler ve ana caddeler adeta göle döndü. Ulaşımın aksadığı Erbil'de çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav yaptığı yazılı açıklamada, kentte beklenenin çok üzerinde yağış kaydedildiğini, 30 milimetre olarak tahmin edilen yağış miktarının 80 milimetreye ulaştığını belirtti.

Hoşnav, arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kepçe operatörünün hayatını kaybettiğini, babasıyla araçta mahsur kalan bir çocuğun da akıntıya kapılarak kaybolduğunu aktardı. Yerel basında çıkan haberlerde, kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre iş yerlerinde büyük çapta maddi hasarın oluştuğu sel felaketinin mali faturasının yaklaşık 8 milyon doları bulduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
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