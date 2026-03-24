Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge öldü

Irak'ın Erbil kentinde IKBY'ye bağlı Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge yaşamını yitirdi. Saldırıların kaynağı henüz belirsiz.

Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge yaşamını yitirdi.

Erbil'den yayın yapan Rudaw televizyonunun haberine göre, Erbil'in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınında bulunan Peşmerge Gücü Birinci Bölge Komutanlığı'na bağlı Yedinci Bölük Karargahı'na iki hava saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda, karargahta görev yapan 6 Peşmerge hayatını kaybetti.

Füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırıların kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.

IKBY yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı

30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı

30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu
Gurbetçilere kolaylık! Araç kalma süresi tek tıklamayla öğrenilecek

Bakanlıktan büyük kolaylık! Yeni sistem geldi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi

Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanacağını duyunca böyle tepki verdi