Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge öldü
Irak'ın Erbil kentinde IKBY'ye bağlı Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge yaşamını yitirdi. Saldırıların kaynağı henüz belirsiz.
Erbil'den yayın yapan Rudaw televizyonunun haberine göre, Erbil'in kuzeyindeki Sipilik Dağı yakınında bulunan Peşmerge Gücü Birinci Bölge Komutanlığı'na bağlı Yedinci Bölük Karargahı'na iki hava saldırısı düzenlendi.
Saldırılarda, karargahta görev yapan 6 Peşmerge hayatını kaybetti.
Füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırıların kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.
IKBY yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapmadı.