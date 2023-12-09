Üye Girişi
Haberler

Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 ölü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine bağlı Soran ilçesinde 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında, 14 kişi hayatını kaybetti. Soran Kaymakamı Helgurd Şeyh Necip olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu olarak kullanılan binada 60 kişinin bulunduğunu ve yangında 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

- Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 ölü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine bağlı Soran ilçesinde 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında, 14 kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde gece saatlerinde yangın çıktı. Soran ilçesindeki 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

Soran Kaymakamı Helgurd Şeyh Necip olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu olarak kullanılan binada 60 kişinin bulunduğunu ve yangında 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Necip açıklamasında, hayatını kaybedenler arasında bir üniversite hocasının da bulunduğunu kaydetti.

Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Erbil İtfaiye Ölüm Kaza Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title