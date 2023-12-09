Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine bağlı Soran ilçesinde 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında, 14 kişi hayatını kaybetti. Soran Kaymakamı Helgurd Şeyh Necip olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu olarak kullanılan binada 60 kişinin bulunduğunu ve yangında 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

- Erbil'de öğrenci yurdunda yangın: 14 ölü

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentine bağlı Soran ilçesinde 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında, 14 kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde gece saatlerinde yangın çıktı. Soran ilçesindeki 14 katlı öğrenci yurdunda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

Soran Kaymakamı Helgurd Şeyh Necip olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurdu olarak kullanılan binada 60 kişinin bulunduğunu ve yangında 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Necip açıklamasında, hayatını kaybedenler arasında bir üniversite hocasının da bulunduğunu kaydetti.

Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.