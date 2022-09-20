Erbil'de gıda, elektronik ve mobilya fuarı açıldı Güncel Haberler Irak'ın Erbil kentinde Türk firmalarının da katılımıyla gıda, elektronik, kozmetik ve mobilya ürünlerinin sergilendiği fuar açıldı. Irak'ın Erbil kentinde Türk firmalarının da katılımıyla gıda, elektronik, kozmetik ve mobilya ürünlerinin sergilendiği fuar açıldı. Erbil Valisi Ümid Hoşnav ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Celil Hayat ile yabancı misyon temsilcilerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve yaklaşık 100 firmanın katıldığı fuar 4 gün sürecek. Güncel Kaynak: AA / Karzan Muhammed Erbil Irak Güncel Haberler

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