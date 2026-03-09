Haberler

Erbil'de 5 dakika arayla peş peşe patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Erbil şehrinde, ABD üssü ve konsolosluk bölgelerinde art arda gerçekleşen 4 İHA saldırısı ile patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri, hava savunma sistemleri ile birlikte karşılık verdi.

Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 5'er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.

İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA'lara karşı yoğun ateş başlattı.

ABD-İsrail'in İran'a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil'de patlama sesleri duyuluyor.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na İHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

6 Mart'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen Erbil'deki bir otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Ayrıca etkisiz hale getirilen İHA'nın parçaları da bir otelin yanına düşmüştü.

8 Mart'ta Erbil Havalimanı yakınlarında bir kamikaze İHA imha edilmiş, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti
Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi

Şampiyonluk maçına çıktı! İşte sonuç