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Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu

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Irak'ın Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri 3 kamikaze İHA'yı düşürdü. İran'ın bölgedeki saldırıları sürüyor.

Irak basını, Erbil'de şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından 3 kamikaze insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw Tv'ye göre, hava savunma sistemlerinin devreye girmesi ile Erbil semalarından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Üç kamikaze İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, Tahran yönetimi karşıtı İranlı Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Erbil yakınlarındaki kamplarından birinin iki füzeyle hedef alındığını açıkladı.

ABD ve İsrail ile İran arasında savaşın patlak vermesinden sonra, İran, Erbil ve Süleymaniye'ye füze ve İHA saldırıları başlattı.

ABD ile İran arasında ateşkesi öngören mutabakat zaptının imzalanmasından sonra da söz konusu saldırılar devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İran'ın Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik saldırılarını "şiddetle" kınayarak, Tahran yönetimini devam eden saldırılara derhal son vermeye çağırmıştı.

İran, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerinde Tahran yönetimine muhalif İranlı Kürt grupların kampları ile Erbil'de bulunan ABD askeri üssü ve başkonsolosluğuna saldırılar düzenliyor.

Son saldırılarda Erbil'e 8 kamikaze İHA atılırken, Süleymaniye kentinde Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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