Erbil Valisi Hoşnav: "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi"

Güncelleme:
Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente bu gece düzenlenen 17 saldırının tümünün püskürtüldüğünü ve can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Sadece maddi hasar meydana geldi.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, bu gece Erbil kentine 17 saldırı düzenlendiğini, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Vali Hoşnav, yerel medyaya kente düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Hoşnav, "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi. Dronla yapılan tüm saldırılar püskürtüldü ve can kaybı olmadı. Sadece maddi hasar oluştu." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırı sonrası yangın çıkmıştı.

Ayrıca, bir saldırının ardından hava savunma sistemleri tarafından vurulan İHA'nın parçaları kentin merkezi bölgesinde bulunan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bakanlar Kurulu toplantılarının da yapıldığı Saad Abdullah Konferans Salonu'nun çatısına düşmüş, yangın çıkmıştı.

Erbil'in Kori köyünde de bir evin çatısına düşen İHA hasara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
