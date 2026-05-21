Fatih Erbakan: Manevi Vatanımız Tehdit Altında

(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de "ahlaki ve manevi erozyon" yaşandığını savunarak, "Manevi vatanımız tehdit altında" dedi. Erbakan, LGBT derneklerini kapatacaklarını, uyuşturucu ve sanal kumarla daha sert mücadele edeceklerini söyledi.

Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. İstanbul'u "dünyanın baş şehri" olarak nitelendiren Erbakan, fetih anlayışının "işgal değil gönülleri kazanmak" anlamına geldiğini söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Milli Gençlik Derneği yöneticilerine teşekkür eden Erbakan, gençliğin "milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi" gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının başında "Sumud Filosu"na yönelik saldırıya değinen Erbakan, İsrail'e tepki göstererek şunları söyledi:

"Katliamcı siyonist rejim hak hukuk tanımadan masum insanlara saldırıyor. Gazze'de de olduğu gibi bugün de Sumud Filosu'na saldırmaya kalkıyor. En şiddetli şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz ama iktidarda olanları, yetki sahibi olanları da adım atmaya davet ediyoruz."

Erbakan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatının durdurulması çağrısında da bulundu.

"FETİH, GÖNÜLLERİ KAZANMAKTIR"

Fetih anlayışının batının işgal politikalarından farklı olduğunu savunan Erbakan, "Ecdadımızın gerçekleştirdiği fetihleri Haçlıların yakıp yıkan işgallerinden ayıran en önemli özellik adalet anlayışıdır. Fetih sadece toprak kazanmak değil, gönülleri kazanmak demektir" dedi.

Konuşmasında Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin, Ulubatlı Hasan ve Ebu Eyyub el-Ensari'yi anan Erbakan, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ı da rahmetle andı.

"MANEVİ VATANIMIZ TEHDİT ALTINDA"

Türkiye'de ahlaki ve manevi yapının bozulduğunu öne süren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Fethin 573'üncü yıl dönümünde manevi vatanımız tehdit altında. Ahlaki ve manevi erozyon tehlikesi her geçen gün büyüyerek devam etmektedir. Yeni nesillerimiz kurulu düzenin tehdidi altındadır."

Erbakan, deizm ve ateizmin yaygınlaştığını, boşanma oranlarının arttığını, uyuşturucu kullanım yaşının düştüğünü ve sanal kumarın yaygınlaştığını savundu. Türkiye'de yıllık sanal kumar hacminin 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu ileri süren Erbakan, "Uyuşturucu kullanma yaşı 10-12 yaşına kadar düşmüş durumda" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin iktidarında eğitim ve medya politikalarında değişiklik yapacaklarını belirten Erbakan, "Ahlakı ifsad eden yayınlara geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.

"LGBT DERNEKLERİNİ KAPATACAĞIZ"

Erbakan, "Dış güçlerin şeytani küresel güçlerin cinsiyetsiz toplum oluşturma planlarına asla geçit vermeyeceğiz. LGBT propagandasına izin vermeyeceğiz. Gelir gelmez LGBT derneklerini kapatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Aile yapısının korunacağını ifade eden Erbakan, "Batıdan ithal yuva yıkan yasaları kaldırıp yerine aileyi koruyan yasaları getireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA