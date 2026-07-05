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Fatih Erbakan: Fsm Köprüsü'nün Işıklandırmasını ABD Bayrağının Renkleriyle Yapan Zihniyeti Kınıyoruz

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırılmasını eleştirerek, bu durumu ABD yönetimine şirin görünme çabası olarak nitelendirdi ve kınadı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyonizmin en büyük hizmetkarı olan ABD Yönetimine şirin gözükmek için dün akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasını ABD bayrağının renkleriyle yapan zihniyeti kınıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul'da dün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) ışıklandırmasının ABD bayrağının renkleriyle yapılmasına tepki gösterdi. Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ta 1 milyon sivilin öldürülmesine doğrudan ve dolaylı şekilde neden olan, Gazze'de 100 bin masum insanın İsrail tarafından katledilmesine en büyük desteği veren ve son olarak İran'da hastaneleri ve okulları vurarak katliam yapan, Siyonizmin en büyük hizmetkarı olan ABD Yönetimine şirin gözükmek için dün akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasını ABD bayrağının renkleriyle yapan zihniyeti kınıyoruz."

Kaynak: ANKA
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