Jandarma personelinin de yaralandığı bağ evindeki patlamanın davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen, Muhammed Sefa Can Karaçoban'ın (29) hayatını kaybettiği, 5'i jandarma personeli 6 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada sanıklar İsmail Güreldi (50) ile Turgay Öztürk (38) ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Mayıs 2024'te saat 21.00 sıralarında Erbaa ilçesi Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban, cep telefonuyla beldede devriye görevi yürüten jandarmanın komutanını arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ve ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli sandık bulunduğunu belirtti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ahşap sandığın kapağı açması ile içerisinde piknik tüpüne bağlı 8 ile 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10'luk çivilerle tuzaklanan parça tesirli el yapımı patlayıcı infilak etti.

2 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Patlamada Ahmet Karaçoban ve oğlu Muhammed Sefa Can Karaçoban ile 5 jandarma personeli yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Muhammed Sefa Can Karaçoban, olaydan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturmada kapsamında; İsmail Güreldi'nin eski eşi K.G. ile Muhammed Sefa Can Karaçoban arasında ilişki yaşadıklarına dair iddia bulunduğu, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu belirlendi. Gözaltına alınan İsmail Güreldi ile Turgay Öztürk tutuklandı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Sanıklar haklarında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savcı, Muhammed Sefa Can Karaçoban'a yönelik eylemleri nedeniyle sanıklar hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Savcı ayrıca olayda yaralanan ve 24 Şubat 2025'te hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban için de 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savcı yine aynı olayda yaralanan 5 askere yönelik eylemler nedeniyle sanıklar için 'Kasten yaralama', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' ve 'Olası kasıtla yaralama' suçlarından ayrı ayrı ceza istedi.

Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, 2 sanığı ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıklara herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı