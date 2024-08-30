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Erbaa'da Zafer Bayramı Coşkusu

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kutlamaları başladı. Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen Zara konserinde Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Sahnede sanatçıya şehrin tescilli ürünü Erbaa Narince Bağ Yaprağı ile yapılmış zeytinyağlı sarma ikram edildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kutlamaları başladı. Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen Zara konserinde Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Sahnede sanatçıya şehrin tescilli ürünü Erbaa Narince Bağ Yaprağı ile yapılmış zeytinyağlı sarma ikram edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü kutlamaları Erbaa'da büyük bir coşkuyla başladı. Erbaa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Zara konserine çok sayıda vatandaş katıldı. Konsere gelenler, Zara'nın söylediği şarkılarla doyasıya eğlendi. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti. Konserde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ünlü sanatçı Zara'ya Erbaaspor forması ve şehrin coğrafi tescilli ürünü Erbaa Narince Bağ Yaprağı ile yapılmış zeytinyağlı sarma ikram etti. Sahnede sarma yiyen Zara 'Biliyor musunuz yemeyi hiç sevmem. Gerçi bir fark var mı? Ekrandaki gibi gulyabani gibi değilim değil mi? Hafif balık etli olduğumu kabul ediyorum. Böyle çok mutluyum. Boşver can boğazdan gelir" diyerek ikram edilen sarmanın tadına baktı.

'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise "Bugün Büyük Taarruz'u kutlama, anma vesilesiyle bu konserlerde sizi görmüş olduk. Bizler bütün hemşehrilerim adına sizlere teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Çok kıymetli hemşehrilerimi de saygıyla selamlıyorum. Bütün Erbaalılar adına teşekkür etmişken Erbaa'da yapraktan bahsettik, üzümden bahsettik bu çiçekler de yine Erbaa'da kesme çiçekçilik de meşhur biz Erbaa'nın çiçekleriyle sizi tekrardan karşılamış olalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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