Erbaa'da Su Seviyesinin Yükselmesiyle Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen çayda köprü ayağında mahsur kalan Cevriye Çakır'ı (56) itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Kelkit Çayı üzerinde bulunan Karayaka Köprüsü'nde meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Cevriye Çakır, Tepekışla HES'in kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince köprü ayaklarında mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprü ayağına inen itfaiye ekipleri, Çakır'ı halatla kurtardı.

Cevriye Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.