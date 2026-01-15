Haberler

Park halindeki yolcu otobüsü yandı

Park halindeki yolcu otobüsü yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki sanayi sitesinde park halindeki bir yolcu otobüsü alev aldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, otobüs kullanılmaz hale geldi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sanayi sitesine park halindeki yolcu otobüsü yandı. Yangında otobüs kullanılmaz hale gelirken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesine bakım ve boyama için getirilen yolcu otobüsü, park halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede koltukları ve iç mekanı yanan otobüs kullanılmaz hale geldi. O anlar ise bir dükkanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredeki bir kişinin dumanları fark etmesi üzerine esnafların yangın söndürücüleri getirerek müdahalesi ve olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler