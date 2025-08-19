Erbaa'da Kereste Fabrikasında İki Tilki Görüntülendi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kereste fabrikasında çalışan bir kişi, kereste yığınlarının üzerinde yatan iki tilkiyi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde tilkilere seslenen Akbayır'ın anları yer aldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kereste fabrikasına gelen iki tilki cep telefonuyla kaydedildi.
Fabrikada çalışan Ömer Akbayır, kereste yığınlarının üzerinde yatan iki tilki gördü.
Cep telefonuyla tilkileri görüntülemeye çalışan Akbayır'ın tilkilere seslendiği anlar da görüntüde yer aldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel