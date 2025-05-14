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Erbaa'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı, Tır Sürücüsü Tutuklandı

Erbaa'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı, Tır Sürücüsü Tutuklandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan bir uygulamada, bir tırda bulunan 2 düzensiz göçmen yakalanırken, tır sürücüsü tutuklandı. Düzensiz göçmenler, yetkililere teslim edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 2 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda yaptıkları uygulama esnasında E.T'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramalarda 2 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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