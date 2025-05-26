Erbaa'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Tır Sürücüsü Tutuklandı

Erbaa'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Tır Sürücüsü Tutuklandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda 17 düzensiz göçmen yakalanmasının ardından tırın sürücüsü tutuklandı, peşindeki sürücü ise serbest bırakıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı.

Göçmenlerin içerisinde yakalandığı tırın şoförü S.S. ile peşinden gelmekte olan tırın sürücüsü M.K'nin Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 kara yolunda peş peşe hareket eden 2 tırı durdurmuş, S.S'nin kullandığı tırda 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalamıştı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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