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Erbaa'da Bahar Beklerken Kar Yağışı Başladı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı ve kartpostallık görüntüler oluştu. Yerel halk, kar yağışının faydalı olabileceğini belirtti.

Erbaa'da yağmur yerini kar yağışına bıraktı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezine 25 km mesafede yer alan Gümüşalan köyünde başlayan kar yağışı nedeniyle çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Baharı beklerken kış yeniden etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının don olayı yaşatabileceğini söyleyen Gümüşalan köyü sakini Ahmet Altuntaş, "Eğer hava don olayına dönüşmezse, yağan kar yağışı oldukça faydalı olacak" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - Güncel
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