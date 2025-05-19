Erbaa'da Aile İçi Kargaşa: Yenge Öldürüldü, Kardeşi Yaralandı

Erbaa'da Aile İçi Kargaşa: Yenge Öldürüldü, Kardeşi Yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir abi, kardeşiyle yaşadığı tartışmanın ardından yengesini tabancayla vurarak öldürdü, kardeşini ise yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve saldırgan gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde abi, tabancayla yengesini öldürdü, kardeşini yaraladı.

İlçeye bağlı Karayaka beldesinde Orta Mahalle'deki 2 katlı evin 2. katında yaşayan Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'yi (34) tabancayla vurdu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı eşler ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Safiye D, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Abi Serkan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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