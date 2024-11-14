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Erbaa Belediyesi Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda 350 Huş Ağacı Fidanı Dikti

Erbaa Belediyesi Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda 350 Huş Ağacı Fidanı Dikti
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Erbaa Belediyesi, tamamlanan alt yapı ve üst yapı çalışmaları sonrasında Yılmaz Kayalar Bulvarı'na 350 adet huş ağacı fidanı dikti. Başkan Ertuğrul Karagöl, ağaçlandırma çalışmalarının iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Erbaa Belediyesi tarafından daha önce kanalı kapatılıp, altyapı, üstyapı, ışıklandırma ve yeşil alanları tamamlanan bulvara 350 adet huş ağacı fidanı dikildi.

Erbaa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda ağaçlandırma çalışması başladı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Yılmaz Kayalar Bulvarı'na huş ağacı fidanı diktiklerini, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için ağaçlandırma yaptıklarını, Erbaa'nın çehresini değiştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda Yılmaz Kayalar Bulvarımıza son halini vermeye çalışıyoruz. İnşallah diktiğimiz bu ağaçlarla hem Yılmaz Kayalar bulvarımız hem de Alparslan Türkeş Bulvarımız daha güzel bir görünüme kavuşacak. Şehrimizi ağaçlandırma devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Burada iklim değişikliği ile nasıl mücadele ederiz. Bunu nasıl minimum seviyede tutarız. Düşüncesiyle hem Alparslan Türkeş'deki hem de Yılmaz Kayalar Bulvarındaki çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Şimdi de ağaçlandırıyoruz. İnşallah sonbaharda ayrı bir görüntüye kavuşacak. Farklı rengiyle sapsarı olacak şekliyle önümüzdeki senelerde çehresi değişen bu bölgemizi sarı yapraklarla çok daha güzel ve modern bir görünüme kavuşacak. Erbaa'mızın çehresini değiştirmeye, güzelleştirmeye yeşillendirmeye, ağaçlandırmaya hep beraber devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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