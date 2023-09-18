Erbaa Belediyesi Doğa Yürüyüşü ve Çöp Toplama Etkinliği Gerçekleştirdi

Erbaa Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Temizlik Günü kapsamında doğa yürüyüşü ve çöp toplama etkinliği düzenledi. Doğa Yürüyüş Kulübü üyeleri ve vatandaşlar, doğa yürüyüşünün ardından Küçük Yayla'da çöp topladı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa'nın eşsiz doğasını korumaya çalıştıklarını belirtti ve tüm hemşehrilerini çevreyi korumaya davet etti.

Erbaa Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Temizlik Günü kapsamında doğa yürüyüşü ve çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Erbaa Belediyesi, Doğa Yürüyüş Kulübü üyeleri ve vatandaşlar doğa yürüyüşünün ardından Küçük Yayla'da çöp topladı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbaa'nın eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ve onu korumaya çalıştıklarını söyledi.

Karagöl, "Erbaa'mızın görülmeye değer doğasında hemşehrilerimizle birlikte yürüyüp ardından Küçük Yayla'da çöp toplayarak temizlik yaptık. Tüm hemşehrilerimi doğayı, çevreyi korumaya ve bu eşsiz tabiata özen göstermeye davet ediyorum." dedi.