Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında '7258 sayılı yasaya muhalefet' iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine karar verdi. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği mahkümiyet kararını kaldırdı ve Yazgan'ın beraatine karar verdi. Yazgan'ın savunmasında söz konusu reklam anlaşmasına ilişkin süreçte kulüp tarafından yetkili mercilerden görüş alındığı, kısa süre içinde sözleşmenin askıya alındığı ve ardından iptal edildiği de kronolojik olarak değerlendirildi.

'SAYGISIZLARA ADALETİN TOKADI GELDİ'

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Saygısızlara, seviyesizlere adaletin tokadı geldi. 'İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
