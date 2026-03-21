Kayseri'ye gelen Erasmus öğrencileri mantı açtı

ERASMUS projesi kapsamında 3 farklı ülkeden Kayseri'ye gelen öğrenciler, kentin yöresel lezzeti mantı açtı. Öğrencilerden Bosna Hersekli Iman Memic (20), "Mutfaklarımız birbirine çok benziyor. Sadece Türk mutfağı biraz daha baharatlı. Kayseri'yi çok beğendim. Bosna Hersek'e döndüğümde kesinlikle herkese mantı yapacağım" dedi.

İyilik Abisi İnsani Yardım Derneği tarafından hazırlanan Erasmus projesi kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkeden 18-30 yaş arası 39 genç, kentte misafir edildi. Program kapsamında bir otelde bir araya gelen Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek'ten öğrenciler, kentin yöresel lezzeti mantı açarak Kayseri mutfağını deneyimledi.

Erasmus projesinin amacına ilişkin bilgi veren dernek yöneticisi İbrahim Yaşar Sanal, (41), "Diğer ülkelerden gelen gençlerimize Kayseri kültürünü tanıtmak amacıyla böyle bir şey yaptık. Bu etkinliğe toplam 4 ülkeden katılım sağlandı. Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek'ten ve Türkiye'den katılımcı gençlerimiz geldi. Kayseri'de 39 kişiyi misafir ediyoruz. Bu projede 18-30 yaş arasındaki, kültüre değer veren kültürünü ve tarihini seven gençleri seçmeye çalıştık. Kayseri mutfağını tanıtmak adına başka projeler yapmayı düşünüyoruz. Yine kültürle ilgili projeler yazacağız ve devam edeceğiz. Öğrencilerimiz buraya geldiler. Kayseri mantısı yaptık, çiğ köfte yaptık, Türk kahvesi yaptık. Türk gecesi yaptık. Soğanlı Vadisi'ni gezdik. Talas'ı, Gesi'yi ve Ağırnas'ı gezdik. Gençler çok mutlular. Biz de çok mutluyuz. Bu proje toplamda 7 gün sürüyor. 4 gün boyunca sahada geziyoruz, 3 gün boyunca ise otelde etkinlikler yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'BOSNA HERSEK'E DÖNDÜĞÜMDE KESİNLİKLE HERKESE MANTI YAPACAĞIM'

Proje ile Kayseri'ye gelen öğrencilerden Iman Memic (20), "Bosna Hersek'ten geliyorum. Daha önce Kayseri mantısını hiç denememiştim. İlk yapışımdı ama yaparken gerçekten eğlendim. Kayseri'ye ilk gelişim. Erasmus projesi ile geldim, bu projenin bir parçasıyım. Mantıyı yaparken beni zorlayan bir aşama olmadı. Yaparken eğlendim, yorulmadım ve sıkılmadım. Mutfaklarımız birbirine çok benziyor. Sadece Türk mutfağı biraz daha baharatlı. Kayseri'yi çok beğendim. Mantıyı ilk defa tadıyorum ama bizim mutfağımızda da farklı bir isimde benzer bir yemeğimiz var. Bizim mantıya benzeyen yemeğimizin adı 'Klepe (Boşnak Mantısı). Bosna Hersek'e döndüğümde kesinlikle herkese mantı yapacağım. Mantıyı yaparken önce hamuru yoğuruyoruz. Sonra hamuru kesiyoruz. Kestiğimiz parçaların içine et koyuyoruz. Daha sonra ise pişiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı