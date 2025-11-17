Haberler

Erasmus+ Programı Kapsamında Polonyalı ve Romanyalı Öğretmenler Adana'da

Erasmus+ Programı çerçevesinde Polonya ve Romanya'dan Adana'ya gelen 8 öğretmen, Cebesoy İlkokulu'nu ziyaret etti. 'Web2gether' projesi ile eğitim sistemleri hakkında bilgi paylaşımı yapılacak.

Erasmus+ Programı kapsamında Polonya ve Romanya'dan Adana'ya gelen 8 öğretmen, Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'nu ziyaret etti.

Cebesoy İlkokulu tarafından Avrupa Birliğince desteklenen Erasmus+ Programı kapsamında "Web2gether" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Polonya ve Romanya'dan kente gelen 8 öğretmen, okulu ziyaret etti.

Misafir öğretmenler, ziyarette sınıf içi uygulamaları gözlemledi, meslektaşları ve öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte heyete, Türkiye'deki eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Proje koordinatörü Rana Yoldaş, AA muhabirine, projenin öğretmenlerin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Proje sayesinde farklı eğitim sistemlerini deneyimleme imkanı bulacaklarını dile getiren Yoldaş, "Proje ortaklarımızla hem kültür hem de bilgi paylaşımı gerçekleştireceğiz. Bunun için çok heyecanlı ve mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel


