Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erakçi, Tahran'daki dörtlü toplantının bölgesel güvenliğe fırsat sağladığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'daki dörtlü toplantının bölgesel güvenlikte diyaloğu ilerletmek için fırsat sağladığını söyledi. Erakçi, kalıcı güvenliğin bölge ülkelerinin katılımı ve bölge dışı müdahale olmadan sağlanması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasındaki dörtlü toplantıya ilişkin, "Tahran toplantısı, bölgesel güvenlik konusunda diyaloğu ilerletmek ve tehditler ile zorluklara karşı mücadele etmek için bir fırsat sağladı." dedi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Erakçi, Tahran'da bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, toplantının yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, "Tahran toplantısı, bölgesel güvenlik konusunda diyaloğu ilerletmek ve tehditler ile zorluklara karşı mücadele etmek için bir fırsat sağladı." ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan bu fırsatı işbirliğine dönüştürmek için uygulanabilir yükümlülükler, karşılıklı ulusal egemenliklere saygı ve güvenin tesis edilmesi gerektiğini söyleyen Erakçi, "İran'a göre kalıcı güvenlik, bölge ülkelerinin katılımı ve bölge dışı ülkelerin müdahalesi olmadan sağlanmalıdır." diye konuştu.

Tahran'da 26 Ekim'de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dörtlü toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil etmişti.

Toplantının sonuç bildirisinde, bölgede barış ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere dört bölge ülkesi arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmelere devam etme konusunda mutabık kalındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 280 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor

İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu için kötü haber geldi
Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?

Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Suçu çok ağır
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı
Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü