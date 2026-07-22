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Jeffrey Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu

Jeffrey Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu
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Cinsel istismar hükümlüsü Jeffrey Epstein'ın iş ortaklarından Fransız modellik ajansı sahibi Daniel Siad, Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Hakkında insan ticareti ve tecavüz soruşturması yürütülen Siad'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

2019 yılında cezaevinde ölü bulunan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'ın ortaklarından Daniel Said, Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu.Bir dönem, cinsel istismar ve insan ticareti hükümlüsü Jeffrey Epstein ile yakın ilişki içinde olan Fransız modellik ajansı sahibi Daniel Siad, Pazartesi akşamı Paris yakınlarında ölü bulundu.

Nanterre Savcılığından yapılan açıklamada, Siad'ın cesedinin Paris yakınlarında, Colombes kentindeki evinde bulunmasının ardından ölüm nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığı bildirildi. Savcılık cesedin otopsiye gönderileceğini duyurdu.

Aralarında tecavüzün de bulunduğu şikayetler nedeniyle hakkında ihbarlar bulunulan 69 yaşındaki Siad ile ilgili olarak Paris'te insan ticareti suçlamasıyla soruşturma yürütülüyordu. İsmi Epstein dosyalarında yaklaşık 2 bin kez geçen Siad, söz konusu belgelerde, ücret karşılığında Epstein için genç kız tedarik eden biri olarak tanımlanıyor.

Hakkındaki soruşturmalar ile ilgili ifade vermemiş olan Siad, şahsına yönelik suçlamalara dair önce dinlenmek ve olaylarla ilgili kendi bakış açısını anlatmak istediğini dile getirmişti.

Ölü bulunan bir başka model ajansı sahibi: Brunel

Fransız makamları 2020 yılında bir başka model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'i gözaltına almış ve reşit olmayan kişileri istismar etmek ile suçlanmıştı. Jeffrey Epstein'ın iş ortağı olan ve Epstein için genç kadınların ulaşımını, konaklamasını organize etmekle itham edilen Fransız Brunel de, 2022 yılında hapishanedeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Siyasetin ve ekonominin en üst çevrelerine kadar uzanan bağlantılara sahip ABD'li yatırımcı Epstein'ın binden fazla çocuğu ve genç kadını istismar ettiği ve bunların bir kısmını tanınmış kişilere sunduğu iddia ediliyor.

Epstein, 2008 yılında reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa teşvik etmekten mahkum edilmiş, 2019'da reşit olmayanları cinsel istismara uğratma şüphesiyle yeniden gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılmayı beklerken New York'taki hapishane hücresinde ölü bulunan Epstein'in intihar ettiği açıklanmıştı.

AFP / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle
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