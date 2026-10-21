Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

EPPO'nun AP'de 4,3 milyon avroluk usulsüz harcama soruşturmasında PfE ofisleri arandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EPPO'nun eski Kimlik ve Demokrasi (ID) grubunun AP bütçesinden sağlanan 4,3 milyon avroyu usulsüz harcadığı iddiasına odaklanan soruşturmasında polis, PfE'nin ofislerinde arama yaptı. PfE, soruşturmalarla ilgisi olmadığını ve ID ile hukuki devamlılık bulunmadığını açıkladı.

Avrupa Kamu Savcılığının (EPPO) Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) eski grup hakkında yürüttüğü AP fonlarının usulsüz harcanmasına yönelik soruşturma kapsamında polis, aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (PfE) grubunun ofislerinde arama yaptı.

Politico internet sitesinin haberine göre, EPPO'nun yürüttüğü soruşturma, 2019-2024 yıllarında aktif olan eski Kimlik ve Demokrasi (ID) grubunun AP bütçesinden sağlanan 4,3 milyon avro fonu usulsüz harcadığı iddiasına odaklanıyor.

Devam eden soruşturma hakkında bilgi vermek üzere isimlerinin gizli tutulmasını talep eden iki yetkili, AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarındaki aramaların PfE grubunun sekreterlik ofislerinde yapıldığını aktardı.

PfE'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, grubun devam eden soruşturmalarla ilgisi olmadığı, ID ile "hukuki olarak devamlılığın bulunmadığı" belirtildi.

ID grubu 2024'te feshedildiğinde aralarında Fransa'dan Ulusal Birlik, Avusturya'dan Özgürlük Partisi, Macaristan'dan Fidesz, İspanya'dan Vox ve Belçika'dan Vlaams Belang gibi partilerden milletvekillerinin de bulunduğu pek çok personel PfE grubuna geçmişti.

Kaynak: AA
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bulaşık makinesine saklamışlar

Bulunmayacağını sanıp bakın nereye saklamışlar! Tam 98 kilo
Osimhen'den dünyaca ünlü menajere ret

Osimhen'den dünyaca ünlü isme ret
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti

Milyonları kahreden kare!
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapmıştı, hayalleri suya düştü

Gazeteci İsmail Arı tutuklandı! 7 ay içinde ikinci kez cezaevine girdi

Gazeteci İsmail Arı tutuklandı! 7 ay içinde ikinci kez cezaevinde
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz

Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradı

Köpekler saldırmıyor diye video çekiyordu! Cevap anında geldi