Tkh'den Enver Aysever'in Tutuklanmasına Tepki: "Halkın Hesap Defterine Bir Madde Daha Eklenmiştir"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi (TKH), " Enver Aysever'in tutuklanması, AKP eliyle kurulan rejimin gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu rejim gerici, emek düşmanı sağcı bir rejimdir. Enver Aysever'in tutuklanması haksız ve hukuksuz bir karardır. Halkın hesap defterine bir madde daha eklenmiştir" açıklamasını yaptı.

TKH'den yapılan açıklamada, "muhalif gazetecilerden Enver Aysever'in de sudan bir sebeple tutuklandığı" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Baba İmamoğlu'nun güya kendini savunmak için anti-komünizm üzerinden yaptığı ucuz sağcılığı eleştiren Enver Aysever'i, bu eleştiriden dolayı tutuklamak tam bir akıl tutulmasıdır. Enver Aysever gibi bir muhalif gazetecinin sudan bir sebeple tutuklanması, sağcılığın en bariz örneğidir. Çünkü sağcılık, baskı, adaletsizlik ve anti-demokratizmdir.

Enver Aysever'in tutuklanması, AKP eliyle kurulan rejimin gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu rejim gerici, emek düşmanı sağcı bir rejimdir. Enver Aysever'in tutuklanması haksız ve hukuksuz bir karardır. Halkın hesap defterine bir madde daha eklenmiştir."