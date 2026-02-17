Tutuklu Gazeteci Enver Aysever Hakkında İddianame Hazırlandı

(İSTANBUL) - Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu gazeteci Enver Aysever hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla iddianame düzenledi.

YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle 11 Aralık 2025'te gözaltına alınan gazeteci Enver Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysever hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, Aysever'in ifadesine de yer verildi.

Aysever, ifadesinde videonun bir bölümünün kesilerek sosyal medyada yayımlandığını, bunun bilinçli olarak yapıldığını ve kendisinin hedef gösterildiğini belirterek, videonun bütününün incelenmesi halinde, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bu videoyu çektiğinin anlaşılacağını söyledi.

Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında yüzde 70'i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan bir topluluğa hakaret etmesinin mümkün olmadığını, 30 yıllık gazeteci olduğunu ve kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılama kastıyla hareket etmediğini belirten Aysever, antiemperyalist tavır sergileyen herkesin kendisine göre sol görüşlü olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada komünizm ile mücadele ettiklerini söylediğini, kendisinin de Hasan İmamoğlu'nu kastederek Fethullah Gülen'in de komünizm ile mücadele ettiğini, ancak ülkeye büyük ihanet ettiğini ifade etti.

"Beni yanlış anlayan kitlelerden özür dileyeceğim"

Aysever, videonun canlı yayımlandığını ve o anın heyecanıyla bazı yanlış ifadeler kullanmış olabileceğini, kendisini yanlış anlayan kitlelerden özür dileyeceğini belirterek, Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında "Hırsızlar mutlaka yargılanmalı ve CHP buna sahip çıkmamalı" şeklinde birçok kez açıklamada bulunduğunu, YouTube'da da bu ifadelerinin yer aldığı videoların mevcut olduğunu, bu nedenle muhalif kesimin trolleri tarafından linç edildiğini, kendisi için ölçütün bir kişinin solcu ya da sağcı olması değil, hırsızlık yapıp yapmadığı ve ahlaklı olup olmadığı olduğunu, suçlamayı ise kabul etmediğini ifade etti. İddianemede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin sarf ettiği sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, tüm soruşturma evrakı kapsamı ile şüphelinin kullandığı ifadeler ile sol görüşlü vatandaşları, sağ görüşlü vatandaşlara karşı alenen tahrik etmek sureti ile üzerine atılı 'halkı kin ve düşmanlığa"

alenen tahrik' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Enver Aysever hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.