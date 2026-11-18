(ANKARA) - YENİ Parti Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurultay davası sonuçlandı! Arkadaşlarımız AKP'ye geçmek yerine zulme boyun eğmedikleri için siyasi yasakla cezalandırıldı. Bu hukuksuz karar onansa bile, 2 yıl siyasi yasaklı olurlar. Ama ömürleri boyunca satılmış olarak anılamazlar!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA