Enkazdan ölen kızının akıllı saatinden mesaj göndererek kurtuldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybeden kızının akıllı saatinden akrabasına mesaj gönderen Sibel Kaya'yı maden işçileri enkaz altından kurtardı. Sibel Kaya tedavi altına alınırken, eşi ve 2 çocuğunun cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı. Maden işçisi Muhammet Kaya, "Bizde öncelik iş güvenliğidir. Orada da çıkardığımız en değerli varlık canlı insanlardı. Bütün arkadaşlar iş güvenliğini ikinci safhaya itmiştir. Önceliğimiz kendi canımızdan feragat ederek oradan bir canlı almaktı" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesi'nde çalışan maden işçileri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalıp yanında hayatını kaybeden kızının kolundaki akıllı saatten bir akrabasına mesaj atan Sibel Kaya'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Depremden 170 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve yaralanan Kaya tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sibel Kaya'nın enkaz altında hayatını kaybeden eşi ve 2 kızının cenazeleri de çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle memleketlerine dönen maden işçileri kömür ocaklarında çalışmaya başladı. TTK Üzülmez Müessessi'nde binalara 'Yuvanıza hoş geldiniz koca yürekli kahramanlar' ve 'Ülkemizin başı sağ olsun. Türkiye sizinle gurur duyuyor' yazılı pankartlar asıldı.