Enkaz başından uzaklaştırılmak istenen AFAD görevlisi kadın isyan etti

Dün Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremde hasarlı binalar yıkıldı. 2 kişi hayatını kaybederken bölgede enkaz çalışmaları ise sürüyor. Bir binanın enkazında ise AFAD görevlisi bir kadın kendisinin alandan uzaklaştırılmak istendiğini öne sürerek, "Burada boy gösterirler anca, başka bildikleri yok. O enkazlarda neredeydiniz, biz o enkazlardan 100'den fazla ceset çıkardık, o zaman neredeydin? Başkanmış..." diyerek bağırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilimizde büyük yıkım yaşanırken, bölgede binlerce artçı meydana geldi. Artçı sarsıntıların dışında Hatay ve Malatya da farklı şiddetlerdeki depremlerle sallandı.

ENKAZ BAŞINDA İSYAN ETTİ

Dün Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında çok sayıda ağır hasarlı bina yıkıldı. Deprem nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 140 vatandaşımız ise yaralandı. Bölgede enkaz çalışmaları devam ederken arama kurtarma çalışmaları sırasında AFAD çalışanı bir kadının isyan ettiği anlara ilişkin görüntüler dikkat çekti.

"BURADA BOY GÖSTERİRLER ANCA"

Enkaz başından uzaklaştırılmak istendiği iddia edilen AFAD görevlisi o anlarda enkaz başındaki bir kişiye dönüp bağırdı. Kadın, "Burada boy gösterirler anca, başka bildikleri yok. O enkazlarda neredeydiniz, biz o enkazlardan 100'den fazla ceset çıkardık, o zaman neredeydin? Bana bunun hesabını verin o zaman. Ben orada askeriyeyle, maden mühendisleriyle çalıştım tek başıma, neredeydiniz? Başkanmış..." ifadelerini kullandı.

Araya alandaki bazı kişilerin girmesiyle AFAD görevlisi kadın enkazdan uzaklaştı.