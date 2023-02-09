Enkaz altında can veren kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Geriye mutluluk dolu bu kareleri kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşırken bölgeden gelen bir kare, görenleri kahretmişti. Bir baba, depremde hayatını kaybeden enkaz altındaki kızının elini dondurucu soğuğa rağmen uzun süre bırakmamıştı. Tüm dünyayı yasa boğan bu fotoğrafın ardından da baba kızın mutlu günlerinde çekilen başka bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

KIZININ YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısı da objektiflere yansıdı. Baba Mesut Hançer, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini soğuk havaya rağmen bir saniye bile bırakmadı. Acılı baba, depremin ilk gününden itibaren kızını elini bırakmadan bina enkazının yanında bekliyor.

GERİYE, MUTLULUK DOLU KARELERİ KALDI

Hançer ve kızının son karesi tüm ülkeyi kahrederken, baba kızın geçtiğimiz yaz çekilen mutluluk dolu bir karesi ortaya çıktı.