Enkaz altından bir çanta dolusu altın kemer çıkarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Kahramanmaraş'ta bir enkazda bir çanta dolusu altın kemer bulundu. Altınların sahibine ilişkin bir bilgiye henüz ulaşılamazken, sahibinin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce bina yıkılırken binlerce insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların eşyaları da enkazdan çıkarılıp polise teslim ediliyor.

AKIBETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kahramanmaraş'ta Halk Bankası karşısındaki bir enkazdan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında büyük bir valiz dolusu altın kemer bulundu. Görüntülerden sonra söz konusu takıların akıbetiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

HER BİRİ 10 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Görüntüleri yorumlayan bölge halkı ise altın kemerlerinin her birinin en az 10 bin dolar olduğunu ileri sürdü. Burasının bir kuyumcu dükkanı olabileceği ileri sürülürken yorum yapan bazı kişiler ise altınların çıktığı enkazın kuyumcunun evi olduğunu iddia etti.