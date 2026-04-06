ENKA Sanat bu ay iki konseri, klasik müzikseverlerle buluşturacak

ENKA Sanat, bu ay klasik müzik dinleyicilerini iki özel konserle buluşturuyor.

ENKA Sanattan yapılan açıklamaya göre, yarın ENKA Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek "Alacakaranlıktan Işığa" konserinde, Johannes Brahms'tan Maurice Ravel'e uzanan repertuvar, piyanistler Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak'ın yorumuyla seslendirilecek.

"Büyük Buluşma" konseri ise 14 Nisan'da müzikseverleri ağırlayacak. Konserde Veriko Tchumburidze, Esen Kıvrak, Öykü Canpolat, Dorukhan Doruk ve Gökhan Aybulus ilk kez aynı sahneyi paylaşarak, özel bir performans sunacak.