Genç virtüözler "ENKA Sahne Gala Konseri"nde sahne alacak

ENKA Sanat tarafından klasik müzik alanında gelecek vadeden yetenekleri desteklemek amacıyla düzenlenen "ENKA Sahne Gala Konseri", 19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın'ın sanat yönetmenliğinde bu yıl 6'ncısı yapılacak etkinlik, ENKA Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşacak.

"Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat" anlayışıyla düzenlenen konserde, genç yetenekler Aktan Odabaşı (çello), Elif Naz Ertuğrul (piyano), Eren Parmakerli (piyano), Nil Canbaz (klarnet), Zehra Deniz Coşkun (keman), Maya Devrim Tanyılmaz (flüt) ve Naz İrem Türkmen (keman) sahne alacak. Genç sanatçılara akademisyen ve piyanist Çağdaş Özkan eşlik edecek.

Konser kaydı 22 Nisan'da yayımlanacak

Gala konserinde sahne alacak genç yetenekleri, Efdal Altun, Cihat Aşkın, Gökhan Aybulus, Mehmet Girgin, Fazıl Say ve Dilbağ Tokay'dan oluşan danışma kurulu belirledi.

Önemli bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserin tamamı, 22 Nisan'da ENKA Sanat'ın YouTube kanalında yayımlanacak.

Repertuvardan oluşturulacak özel bir seçki de yeni yılın ilk gününde Borusan Klasik Radyo'da "ENKA Sahne Yeni Yıl Konseri" kapsamında dinleyicilerle buluşacak.