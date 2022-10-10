Eniştesini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdüğü anlar ortaya çıktı Güncel Haberler Konya'da bir kişinin tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü anların, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana gelen olayda Ramazan D., sokakta tartıştığı eniştesi Süleyman Durmuş'u boğazından bıçakladı. YERE YIĞILIP KALDI Kanlar içinde kalan Durmuş, koşarak sığındığı iş yerinde yere yığıldı. Çalışanlar da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Durmuş, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durmuş'un cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. BORÇ MESELESİNDEN DOLAYI ÖLDÜRMÜŞ Saldırının ardından kaçan Ramazan D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan D.'nin, ilk ifadesinde, eniştesini aralarındaki borç meselesinden bıçakladığını söylediği öğrenildi. GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan Ramazan D.'nin, eniştesi Süleyman Durmuş'u sokak ortasında bıçakladığı anların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan D.'nin, saldırı sonrası kaçması da yer aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Durmuş Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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