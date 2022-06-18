Enişteler üzgün: Fiat Doblo 2022 fiyat listesi!
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Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Fiat Doblo Combi 2022 model yılı fiyatları ne durumda? İşte ayrıntılar...
Fiat Doblo, 2000 yılından bu yana uygun fiyat konseptiyle sürücü karşısına çıktı. Gerek geniş bagaj hacmi gerekse güçlü motoruyla ülkemizde sıklıkla tercih edilen ticari, son zamlardan sonra konseptinden büyük ölçüde saptı. Peki Fiat Doblo Combi 2022 fiyatları ne durumda?
Fiat Doblo özellikleri ve 2022 fiyat listesi
Fiat Doblo; şimdiye dek ülkemizde 105 HP ve 120 HP güç üreten iki farklı 1.6 MULTIJET motorla satıştaydı. Ancak, yapılan son güncellemeyle 105 HP'lik seçenek satıştan kaldırıldı. Geri kalan motor ise 320 Nm tork üretebiliyor. 0'dan 100 kilometreye 13,4 saniyede çıkan seçeneğin ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 – 6,8 litre seviyelerinde.
Ticaride Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Easy ve Safeline, uygun fiyatlı ve "boş" paket olarak karşımıza çıkarken, Premio Plus ve Trekking ise 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, elektrikli arka camlar, otomatik klima ve çocuk aynası gibi ayrıcalıklar sunuyor.
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Fiat Doblo Combi 2022 fiyat listesi
Fiat Doblo Combi 2022 opsiyon fiyat listesi (ÖTV ve KDV Dahil)Çift Kanatlı Arka Kapı2.500 TLArka Park Sensörü1.000 TLMetalik Boya2.500 TLElektrikli Arka Camlar5.000 TLKonfor Paket (Elektrikli & Karartmalı Arka Camlar, Cruise control, Arka koltuk USB giriş)7.500 TLMaxi Gövde5.000 TL7¨ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi (Apple Carplay ve Android Auto)4.500 TLStart & Stop3.000 TL Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Doblo Combi 2022 model yılı fiyatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
MODELLERTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıEasy 1.6 M.Jet 120HP382.900 TLSafeline 1.6 M.Jet 120HP395.900 TLPremio Plus 1.6 M.Jet 120HP414.900 TLTrekking 1.6 M.Jet 120HP422.900 TL
OPSİYONLARTavsiye Edilen Opsiyon Bedeli
Fiat Doblo HP Güncel Haberler
Fiat Doblo Combi 2022 opsiyon fiyat listesi
(ÖTV ve KDV Dahil)Çift Kanatlı Arka Kapı2.500 TLArka Park Sensörü1.000 TLMetalik Boya2.500 TLElektrikli Arka Camlar5.000 TLKonfor Paket
(Elektrikli & Karartmalı Arka Camlar, Cruise control, Arka koltuk
USB giriş)7.500 TLMaxi Gövde5.000 TL7¨ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi (Apple Carplay ve
Android Auto)4.500 TLStart & Stop3.000 TL
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Doblo Combi 2022 model yılı fiyatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.