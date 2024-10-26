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Engin Özmen ve Emel Çanakçı'nın Mutlu Günü

Engin Özmen ve Emel Çanakçı'nın Mutlu Günü
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DEMİRÖREN Haber Ajansı Eskişehir Büro Şefi Engin Özmen, Emel Çanakçı ile hayatını birleştirdi. Eskişehir’de yapılan nikah törenine aile ve dostlar katıldı.

DEMİRÖREN Haber Ajansı Eskişehir Büro Şefi Engin Özmen, hayatını Emel Çanakçı ile birleştirdi. Eskişehir'deki nikah törenine çiftin aileleri ve sevenleri de katıldı.

DHA Eskişehir Büro Şefi Engin Özmen ile Emel Çanakçı, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi. Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen törende, çiftin nikahını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt kıydı. Çiftin mutluluğuna aileleri, akrabaları, dostları ve meslektaşları ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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