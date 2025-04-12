Engin Özkoç'tan CHP Parti Meclisi Açıklaması: 'Birlikte Mücadele Zamanı'

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Engin Özkoç, "Böyle bir zamanda, tekrar Parti Meclisinde olmak ve aktif görevde bulunmak benim için çok değerli. Hem Sayın Genel Başkana hem de kurultay delegelerimize teşekkür ediyorum. Olağanüstü dönemlerdeki süreçlerde bazı sloganlar öne çıkar. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' sözü çok anlamlı. Gerçekten Türkiye için öyle bir zaman" dedi.

CHP'nin geçen hafta yapılan Olağanüstü Kurultayında PM'ye seçilen Özkoç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşıyoruz" diyen Özkoç, şunları kaydetti:

"Böyle bir zamanda, tekrar PM'de olmak ve aktif görevde bulunmak benim için çok değerli. Hem Sayın Genel Başkana hem de kurultay delegelerimize teşekkür ediyorum. Olağanüstü dönemlerdeki süreçlerde bazı sloganlar öne çıkar. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' sözü çok anlamlı. Gerçekten Türkiye için öyle bir zaman. Bunun içini doldurmak gerekiyor. Birlikteliğin ve beraberliğin içini doldurmak gerekiyor. Biz bunu ancak hep beraber başarabiliriz. Bireysel olarak beklentilerin ötesinde bakmak lazım siyasete. Ülke, millet için, gençlerimizin geleceği için, birlikte mücadele etmek için buradayım. Bu baskıcı rejime karşı bütün arkadaşlarımızla tek vücut mücadeleyi sürdürürüz. Takdir, kesinlikle Genel Başkanındır. Bu konuda yol yürüyeceği arkadaşlarını kendisi tercih ediyor. İster PM, ister MYK, ister milletvekillerimiz olsun, biz birbirimizden ayrı değiliz. Kararları nerede alırsak alalım, milletvekillerimizle, örgütümüzle beraber oturuyor, konuşuyor, tartışıyor ve yola devam ediyoruz. Bunun da bir parçası olmanın onurunu yaşıyorum."