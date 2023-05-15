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Engin Özkoç: 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı. Mücadelemiz Devam Ediyor'

Engin Özkoç: "Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı. Mücadelemiz Devam Ediyor"

Güncel Haberler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Mücadelemiz devam ediyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Engin Özkoç, dün yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarına ilişkin bugün Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Özkoç, paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Engin Özkoç Güncel Haberler

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